Een explosie bij een woning in de Dijkmanshuizenstraat in het Amsterdamse stadsdeel Noord in de nacht van dinsdag op woensdag is waarschijnlijk het gevolg van het afsteken van zwaar vuurwerk. De voordeur van de woning raakte zwaar beschadigd.

Rond 4.00 uur kregen de brandweer en de politie telefoontjes binnen van verontruste buurtbewoners. Zij hadden een harde knal gehoord. Agenten zagen ter plaatse dat de voordeur van een woning beschadigd was door de explosie.

De rest van de nacht is de politie bezig geweest met onderzoek in de straat. Het team Forensische Opsporing en het Team Explosieven Veiligheid zijn ter plaatse geweest.

Mensen die meer weten over wat er zich in de straat heeft afgespeeld, kunnen contact opnemen met de politie.