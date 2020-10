Het GVB moet vanwege het veel kleinere aantal reizigers bezuinigen. Het vervoersbedrijf versobert daarom de dienstregeling in de eerste helft van volgend jaar. Er zullen minder ritten gereden worden, waardoor er geld bespaard wordt.

Dat blijkt uit een brief die de Vervoerregio Amsterdam deze week heeft verstuurd. Volgens bestuurder Sharon Dijksma, die in Amsterdam ook wethouder Vervoer is, heeft het openbaar vervoer het "echt heel erg moeilijk".

Hoe de nieuwe dienstregeling er exact uit gaat zien, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het aantal ritten op de Noord/Zuidlijn van tien naar acht per uur gaat. Andere "zeer frequent rijdende lijnen" worden overdag ook beperkt, maar er blijven wel ten minste zes ritten per uur. Ook het aantal ritten van "semifrequent rijdende lijnen" kan omlaaggaan, maar zal dan niet lager zijn dan vier per uur.

Verder wordt er op de nachtlijnen op doordeweekse nachten grotendeels niet meer gereden. In het weekend gaat dat aantal naar één keer per uur. Of het openbaar vervoer in de zomer van volgend jaar weer zoals gebruikelijk kan rijden, is nog de vraag. Vervoersbedrijven wordt gevraagd om "flexibel" op te schalen als de vraag naar vervoer weer toeneemt.

'Houden rekening met mensen die 's nachts voor werk reizen'

De veranderingen van de dienstregeling werden dinsdagavond besproken tijdens een vergadering van de Vervoerregio Amsterdam.

Jan-Bert Vroege van D66 en Zeeger Ernsting van GroenLinks lieten daarin weten zorgen te hebben over het schrappen van de nachtlijnen, omdat die ook worden gebruikt door mensen die 's nachts werken. Dijksma antwoordde dat het GVB rekening met die werknemers probeert te houden en dat het met name gaat om ritten naar uitgaansgebieden.

Dijksma meldde verder dat de vervoersbedrijven dit jaar "grote bedragen" mislopen. Het lijkt er vooralsnog op dat er geen gedwongen ontslagen hoeven plaats te vinden, al hangt dat ook van de duur van de coronacrisis af.

Ook geeft de overheid extra subsidie, maar dat is niet genoeg om uit de problemen te komen en daarom mag de dienstregeling dus aangepast worden. Dijksma: "Want het moet wel ergens vandaan komen, het kan gewoon niet anders."