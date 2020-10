Alcohol is vanaf dinsdag verboden op het Dapperplein in Amsterdam-Oost. Het stadsdeel heeft deze maatregel ingevoerd om overlast van alcoholisten te verminderen. Ook het meenemen van flessen en blikjes met alcohol is niet meer toegestaan.

Omwonenden en bezoekers hebben sinds het voorjaar last van een grote groep alcoholisten die hen lastigvalt en intimideert. Daarnaast is er sprake van geluidsoverlast, wildplassen en drugs dealen.

Politie en handhaving gaan het plein extra in de gaten houden. Hulpverleners gaan de overlastgevers benaderen om hulp aan te bieden.

Het alcoholverbod is voor onbepaalde tijd, maar zal later geëvalueerd worden. Zodra de horecagelegenheden om het plein weer open mogen, krijgen zij vrijstelling van het verbod.