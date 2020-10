Hotels in Amsterdam hebben door de dalende kamerprijzen vanwege de coronacrisis steeds vaker te maken met jongeren die een kamer huren voor een feest.

De politie spreekt nog niet van een nieuw fenomeen, maar bevestigt wel dat er de laatste weken meerdere incidenten in hotels zijn geweest waarbij jongeren een hotelkamer huurden en voor overlast zorgden.

De Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft van zeker drie hotels in de stad gehoord over de problematiek.

In het Van der Valk Hotel in Amsterdam-Oost werden eind vorige maand twee nachtportiers mishandeld omdat ze bezoekers met lachgas de toegang weigerden. Het hotel heeft het deurbeleid aangescherpt. Ook moeten gasten zich legitimeren en een geldige creditcard bij zich hebben.

Hotel goed bereikbaar met de fiets

Volgens Van der Valk-woordvoerder Vincent van Leeuwen is het een Amsterdams probleem en speelt het probleem in geen van de andere Van der Valk Hotels in het land. Van Leeuwen denkt dat het komt doordat het hotel in Oost goed bereikbaar is met de fiets.

Ook andere hotels in Amsterdam hebben last van feestende jongeren. Zo schrijft Het Parool dat hotel Ibis Budget Zuid steeds vaker gebeld wordt door jongeren om een kamer te boeken.

De politie gaat in overleg om andere hotels op de hoogte te brengen van de jongeren. Ook gaan zij scholen benaderen om het met hun leerlingen te bespreken.