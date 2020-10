Tentoonstellingsruimte W139, die al sinds 1979 in de Warmoesstraat in het centrum van Amsterdam zit, verliest volgend jaar de subsidie van de gemeente. Het kunstcentrum staat erom bekend ruimte te bieden aan jonge en experimentele kunstenaars. Er is een petitie gestart om het instituut een overlevingskans te bieden.

Het besluit van de gemeente, dat afgelopen zomer genomen werd, zorgt ervoor dat de subsidie teruggedraaid wordt naar nul. Dat leidt bij de organisatie tot een vermindering van inkomsten van wel 75 procent.

"Tel daarbij de coronacrisis op, ook komen we niet in aanmerking voor noodsteun ten behoeve van alle toestanden en we hebben bijna geen publieksinkomsten meer. De situatie is echt heel acuut geworden daardoor", aldus Nadia Benchagra, coördinator van W139.

De kunstraad oordeelde dat W139 - ondanks 25.000 jaarlijkse bezoekers - "in zichzelf gekeerd is" en zich vooral richt op op een specialistisch publiek. Om die reden wordt het geld, dat deels uit het Amsterdams Fonds voor de Kunst komt, stopgezet.

W139 is de laatst overgebleven productie- en presentatieruimte voor hedendaagse kunst in de Amsterdamse binnenstad. Er is door betrokken kunstenaars een online petitie gestart om het voortbestaan van W139 te bepleiten. De petitie is inmiddels meer dan 2.700 keer ondertekend.