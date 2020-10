Twee laagvliegende helikopters hebben zondagavond voor overlast gezorgd in het centrum van Amsterdam. De helikopters, die rondcirkelenden boven de stad, maakten opnames voor Amsterdam Music Festival.

Het ging om een privéhelikopter en een helikopter van Red Bull. Vooral de privéhelikopter zorgde voor de nodige irritaties bij een hoop inwoners uit Amsterdam, zo valt te lezen op sociale media.

Op de website Flightradar24 is te zien dat de privéhelikopter flink wat rondjes boven de binnenstad heeft gemaakt. Beide helikopters hebben enkele uren boven Amsterdam gevlogen.

De opnames werden gemaakt bij onder meer Capital C. "Er is van tevoren geflyerd en het is in de buurten besproken. Er is hiervoor ook een vergunning aangevraagd", zegt een woordvoerder van het creatieve centrum.