Kinderen voelen zich minder gezond en hebben vaker last van angst en somberheid door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC onder duizend kinderen tussen de acht en achttien jaar.

Het onderzoek werd gedaan tijdens de eerste lockdown in april, en de voorlopige resultaten zijn zondag gepubliceerd. Daaruit blijkt dat kinderen het zwaarder hebben dan twee jaar geleden. 15 procent van de kinderen heeft meer angstklachten, ruim 10 procent heeft meer last van somberheid en 7 procent heeft meer last van boosheid.

Op de vraag aan de kinderen hoe ze de coronaregels ervaren, geeft 90 procent een negatief antwoord. Ze geven aan het contact met vrienden te missen, niet meer naar school te kunnen en niet meer te kunnen sporten. "Bovendien geven de kinderen aan dat de sfeer thuis slechter is geworden", zegt Arne Popma, hoogleraar aan het Amsterdam UMC.

Een coronabesmetting in eigen familie en onder vrienden zorgt voor een grote toename van vooral angst en somberheid. Ook het verlies van banen van ouders maakt angstiger. De gezinssamenstelling zorgt voor ander soort problemen. Meer kinderen binnen het gezin zorgt voor meer boosheid en frustratie. Kinderen uit een eenoudergezin ervaren meer slaapproblemen en angstklachten.

Volgens Popma is het cruciaal om contact te houden met de jongeren en de gezinnen, zodat er geschikte ondersteuning kan worden geboden.