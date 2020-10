Op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord heeft streetartmuseum Straat zijn deuren geopend. Na vijf jaar werken is Citaat van de Straat de eerste tentoonstelling in het nieuwe museum. De expositie bestaat uit 150 kunstwerken, gemaakt door 140 artiesten uit 27 verschillende landen.

De kunstwerken zijn allemaal ter plekke gemaakt in het museum. "Kunstenaars van over de hele wereld zijn hiernaartoe gekomen om een uniek werk te maken voor het museum", zegt David Roos, curator van het straatkunstmuseum, tegen nieuwspartner AT5.

In Amsterdam Nieuw-West zijn ook veel straatkunstwerken te bewonderen, maar dan buiten. Street Art Museum Amsterdam heeft er de laatste acht jaar meer dan tweehonderd gemaakt.

Het blijft echter niet alleen bij straatkunst in Nieuw-West. "We gaan ook voor het eerst schilderen in Noord en Zuidoost. Dus onze impact wordt groter", aldus Anna Stolyarova, oprichter van het museum.