Een 44-jarige man is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan tien voorwaardelijk. In een jaar tijd pleegde de man tientallen inbraken of pogingen daartoe in geldautomaten van autowasboxen bij tankstations in onder meer Amsterdam en Weesp.

De man kreeg ook 240 uur taakstraf opgelegd. In de straf weegt mee dat de man eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Met het voorwaardelijke deel van de straf wil de rechter proberen te voorkomen dat de man later opnieuw de fout ingaat.

Naast de inbraken in geldautomaten stal de man ook twee telefoons en autobanden, vernielde hij een stofzuigerautomaat en maakte hij zich schuldig aan mishandeling en bedreiging.

De man krijgt ook professionele hulp bij zijn problemen en moet een enkelband dragen. De rechter heeft hem een drugs- en alcoholverbod opgelegd.