Op een parkeerplaats bij de flat Geldershoofd in de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost is in de nacht van zaterdag op zondag een auto volledig uitgebrand. Een andere auto raakte door de vlammen zwaar beschadigd.

De brand werd rond 4.00 uur ontdekt door buurtbewoners die enkele knallen hoorden. Volgens nieuwspartner AT5 meldt een getuige dat de brandweer grote moeite had om het vuur uit te krijgen. De brandstoftank van de in brand gevlogen auto bleek te zijn leeggelopen.

Het is niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. Brandstichting kan vooralsnog niet worden uitgesloten.