De politie heeft een 24-jarige man uit Almere in de nacht van vrijdag op zaterdag betrapt op het gebruik van lachgas achter het stuur in de IJtunnel in Amsterdam.

De personenauto viel op, doordat de bestuurder moeite had de lijnen op de weg te volgen en dit corrigeerde met schokkerige stuurbewegingen. Toen de politieauto naast de personenauto ging rijden, was te zien dat de bestuurder een lachgasballon inhaleerde.

Daarop werd de auto aan de kant gezet. In de auto werd vervolgens een lachgastank aangetroffen. Tegen de bestuurder is proces-verbaal gemaakt vanwege het rijden onder invloed en het op niet-juiste wijze vervoeren van lachgas.

Het rijbewijs van de man is direct ingevorderd. Het CBR gaat bepalen of de bestuurder zijn rijbewijs weer terug kan krijgen. Nog geen jaar geleden werd de man voor hetzelfde vergrijp aangehouden.