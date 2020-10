Op station Bijlmer Arena in Amsterdam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekincident plaatsgevonden, meldt regiopartner AT5. Hierbij raakte een persoon gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident vond plaats rond 1.50 uur vannacht. Na het incident is in de directe omgeving een verdachte aangehouden.

Bij de plaats delict is een sporenonderzoek gedaan. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie vraagt daarom getuigen zich te melden.