Een 39-jarige man is donderdag zwaargewond geraakt bij een steekpartij op de Lauernessestraat in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. De man had online een afspraak gemaakt om zijn auto te verkopen. De politie gaat ervan uit dat de 'koper' de eigenaar heeft neergestoken en er daarna met de auto vandoor is gegaan, zo meldt ze donderdagavond.

De politie werd rond 17.00 uur over de steekpartij gealarmeerd. Het zwaargewonde slachtoffer wist agenten nog net te vertellen dat hij zijn auto zou verkopen, maar dat hij door de 'koper' werd neergestoken en bestolen. Hij is daarop overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij wordt behandeld.

De gestolen auto is in de nacht van donderdag op vrijdag aangetroffen. De politie heeft het voertuig inmiddels in beslag genomen.

Agenten hebben in de omgeving uitgebreid gezocht naar twee mannen, maar zonder resultaat. De politie roept mensen die de auto tussen donderdag 17.00 uur en vrijdag 0.45 uur hebben gezien op om contact op te nemen. Het gaat om een Mercedes SUV GLE-klasse met het kenteken ZD-091-D.

De politie benadrukt dat mensen de verdachten niet zelf moeten benaderen, maar direct het alarmnummer moeten bellen.