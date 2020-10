De GGD is het zicht op de besmettingsbronnen in de stad volledig kwijt. Dat zegt hoofd infectieziekten van de GGD Yvonne van Duijnhoven in een interview met nieuwspartner AT5. Slechts een kwart van de positief geteste personen in de stad Amsterdam kan bij bron- en contactonderzoek nog aanwijzen waar de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden. "Met zo'n zeshonderd of zevenhonderd nieuwe besmettingen per dag is dat gewoon niet meer bij te houden", zegt Van Duijnhoven.

"Ik kan wel zeggen dat het gierend uit de bocht is gevlogen de laatste week", begint Van Duijnhoven. "Vorige week hadden we het nog over een afvlakking, die zien we helemaal niet meer. We zien 40 procent toename in de hele stad, wisselend over de verschillende stadsdelen", vertelt ze. Deels valt dat te verklaren door de toename in testen met 20 procent, maar dat komt niet overeen met een stijging van besmette personen van 40 procent.

Het vinden van de besmettingsbron lukt de GGD dus nauwelijks meer. "Bij drie kwart van de besmette personen weten we het echt niet en een kwart van de mensen geeft aan: ik weet dat ik in contact ben geweest met andere mensen of ik ken andere mensen die ook klachten hebben", legt Van Duijnhoven uit. "Het zicht op waar die besmettingen nou precies plaatsvinden, dat raken we echt kwijt."

Van de besmettingen die wel te herleiden zijn, hebben de meeste plaatsgevonden in de thuissituatie. Op nummer twee staat werk, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen en scholen. Ook in de horeca vinden besmettingen plaats onder het personeel, afgelopen week ging dat om 150 positief geteste horecamedewerkers. In de top vijf staan verder nog besmettingen bij verpleeghuizen, door vrienden en kennissen en bij scholieren.

"Het is dweilen met de kraan open"

Alle positief geteste Amsterdammers worden door de GGD gebeld en moeten laten weten waar ze denken besmet te zijn geraakt. "Als we vragen "wat heb je gedaan?", dan komen daar veel situaties naar voren waar mogelijk risico is geweest. Ze hebben gewoon geen idee, ze weten het eigenlijk niet."

Doel van het bron- en contactonderzoek was het opsporen van de besmettingsbronnen, maar door capaciteitsproblemen was dit uitgebreide onderzoek al niet meer mogelijk. Ondanks het opschalen van de teams kan het aantal besmettingen nu niet meer worden bijgehouden.

"Op het moment dat wij ze gebeld hebben, hebben zij inmiddels al weer zoveel andere mensen besmet die wij morgen, overmorgen en volgende week moeten gaan bellen. Dat is gewoon niet bij te houden, dan loop je continu achter de feiten aan. Dat is letterlijk dweilen met de kraan open, dat is niet vol te houden en ook niet nuttig."