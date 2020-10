De prijzen van koopwoningen in Amsterdam zijn in het afgelopen kwartaal met 9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Voor een woning werd gemiddeld 482.165 euro betaald, wat uitkomt op 5.811 euro per vierkante meter.

De stijging van 9 procent is een gemiddelde, er zijn grote verschillen tussen de stadsdelen, zo blijkt uit cijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). De prijzen in Amsterdam-Noord stegen bijvoorbeeld met 18 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Nieuw-West was die stijging zelfs bijna 20 procent. De gemiddelde verkoopprijs van woningen in stadsdeel Centrum daalde juist met 7 procent.

Ten opzichte van het vorige kwartaal is de gemiddelde transactieprijs van een woning in de stad wel iets gedaald. Maar dat is te verklaren door de zomervakantie die altijd voor een dip zorgt.

Opvallend is dat er steeds meer woningen in de stad te koop aangeboden en verkocht worden. MVA-makelaars verkochten 16 procent meer woningen dan een kwartaal eerder en 18,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Jerry Wijnen van de MVA meldt aan nieuwspartner AT5 dat de reden hiervoor onder meer bij expats ligt, die door de coronacrisis terugkeren naar het land van herkomst. "Maar de oorzaak kan ook gezocht worden in beleggers die huurwoningen in het hogere segment weer verkopen, mensen die vanwege de coronacrisis ervoor kiezen buiten de stad te gaan wonen en Airbnb woningen die verkocht worden."