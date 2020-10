Sinds het uitbreken van de coronacrisis daalt het aantal WW-uitkeringen in de regio Amsterdam voor de tweede maand op rij. In september kwam het aantal WW-uitkeringen 4,3 procent lager uit dan een maand eerder. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is het aantal uitkeringen met 40 procent gestegen.

Naast de horeca ziet het UWV dat vooral de sector cultuur, sport en recreatie zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. Ondanks het bedenken van online alternatieven en cursussen in die sector verwacht het UWV een "zeer grote krimp" in de werkgelegenheid.

"Voorlopig blijft het zeer moeilijk om met de contactbeperkende maatregelen winstgevend of in ieder geval kostendekkend te zijn", zo schrijft het UWV. Vergeleken met andere sectoren werken in de sector cultuur, sport en recreatie twee keer zoveel zzp'ers. Omdat zij geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering, is het werkelijke baan- en inkomensverlies veel groter.

Sinds woensdagavond gelden in het hele land aangescherpte coronamaatregelen. Zo zijn er maximaal dertig mensen toegestaan in binnenruimten. Paradiso, Melkweg en Carré besloten daarom woensdag om voorstellingen en optredens voorlopig te annuleren.