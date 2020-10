De gemiddelde prijs van een huurwoning in de Amsterdamse vrije sector was in het afgelopen kwartaal 5,9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In Amsterdam-West gingen de prijzen met 9 procent flink omlaag.

Maar ook in andere stadsdelen daalden de huren, meldt woningplatform Pararius donderdag. In het duurste stadsdeel, Centrum, daalden de huren in de vrije sector met 8,4 procent naar een vierkantemeterprijs van 23,70 euro per maand. Een jaar eerder was dat nog 25,86 euro. Het gaat dan om vrijgekomen huurwoningen.

Zuidoost en Oost zijn de enige stadsdelen waar de huren stegen, met respectievelijk 2 en 0,5 procent.

Landelijk gezien zijn de huurprijzen voor het eerst in zes jaar gedaald. Gemiddeld werd er voor 1 vierkante meter 16,56 betaald. Dat is 0,4 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van het vorig jaar.