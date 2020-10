Het reuzenrad bij de RAI in Amsterdam dat dinsdag geopend werd, moet na één dag alweer sluiten. Het rad voldoet namelijk niet aan de nieuwe maatregelen die het kabinet dinsdagavond tijdens de persconferentie presenteerde.

In de persconferentie van dinsdagavond werd aangekondigd dat alle eet- en drinkgelegenheden vanaf woensdag om 22.00 uur in ieder geval twee weken de deuren moet sluiten. Mogelijk wordt die periode nog verlengd naar vier weken.

"Wederom wordt onze branche het hardst getroffen", verzucht initiatiefnemer Bram Verleg in reactie op de sluiting. "Het is ook vrij uitzichtloos, als we een minimale periode moeten sluiten, wat is de maximale dan? Dan kunnen we daarop inspelen."

Vrijdag hoorde Verleg al dat er nieuwe maatregelen zouden worden genomen. "Als we dit vrijdag al wisten, had ik een behoorlijke investering achterwege kunnen laten. De schade had beperkt kunnen blijven als het eerder gecommuniceerd was."

Voorlopig zal Verleg het reuzenrad nog niet afbreken. "We kunnen de kosten nog managen en de intentie is er zowel bij de gemeente als bij de RAI om het reuzenrad er nog wat langer te laten staan." Verleg zegt daarentegen wel dat hij het reuzenrad zal verplaatsen als hij het in een andere gemeente of stad wel kan openen.