Een 27-jarige man is dinsdagmiddag op het Museumplein in Amsterdam gearresteerd omdat hij expres hoestte in het gezicht van een vrouw. Bij zijn arrestatie bleek de man een mes bij zich te dragen.

Volgens een getuige gebeurde het incident midden op het Museumplein. "De man hoestte in haar gezicht en toen mevrouw verhaal ging halen, werd hij heel agressief. Hij deed alsof hij een wapen op zak had." Volgens de politie waren de twee geen bekenden van elkaar.

Omstanders die zich ermee bemoeiden hebben de man weg kunnen krijgen. "De man bleef dreigen en toen werd de politie gebeld. De vrouw was helemaal in shock."

De politie laat weten dat de man even later in de omgeving van het Museumplein is aangehouden. Hij bleek een steekwapen op zak te hebben. Wat voorafging aan het incident is nog niet duidelijk en wordt uitgezocht.