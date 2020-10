Een veertigjarige man is op donderdag zo zwaar mishandeld bij een verkeersruzie in Amsterdam-Zuid dat hij in coma is beland. Hij is tot op heden niet aanspreekbaar. De dader wist te ontkomen, zo meldt de politie dinsdag.

Omstanders meldden rond 22.15 uur dat het slachtoffer op de grond lag bij de Amstelveenseweg. De fietser lag ter hoogte van de in- en uitgang van het Vondelpark.

Na onderzoek van de politie bleek dat er een verkeersruzie aan vooraf is gegaan. De man werd bij die verkeersruzie dusdanig mishandeld dat hij zware verwondingen opliep. De verdachte is gevlucht in de richting van de Zeilstraat en liet het slachtoffer zwaargewond achter op de rijbaan.

Volgens de politie hebben meerdere mensen het incident gefilmd. De recherche roept die mensen op om contact op te nemen met de politie.