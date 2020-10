Een veertienjarige jongen is zondagavond neergestoken in de Eerste Jan Steenstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Hij was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

De jongen zou even na 19.00 uur zijn neergestoken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Twee verdachten zijn te voet gevlucht en worden momenteel gezocht door de politie.

De recherche is een onderzoek gestart naar de steekpartij. Mensen die iets hebben gezien of informatie hebben over het incident worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.