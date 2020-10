Bij een politieachtervolging zijn in de nacht van zaterdag op zondag snelheden tot 250 kilometer per uur gehaald, meldt regiopartner AT5. In Amsterdam-Noord kon het voertuig worden stopgezet door agenten. Zeker twee personen zijn aangehouden.

De auto met een Duits kenteken kreeg op de A1 bij afslag Laren voor het eerst een stopteken van de politie. Terwijl agenten de afslag wel namen, gaf de bestuurder vol gas en reed de A1 op richting Amsterdam.

Een eenheid van de Amsterdamse politie zag de auto even later met hoge snelheid aankomen vanaf de A1. Het voertuig reed de A10 Oost op en ging via de Zeeburgertunnel naar Noord. Meerdere politieauto's zetten de achtervolging in.

De auto nam uiteindelijk de afslag Kadoelen bij Amsterdam-Noord en reed via de IJdoornlaan naar de McDonald's. Daar kon de auto door de politie in het linkerportier worden geramd.

Ook werd een andere auto, die daar toevallig reed en niks met de achtervolging te maken had, door de politie aangereden. De bij die aanrijding betrokken agenten reden met hun auto via het talud vanaf de IJdoornlaan de parkeerplaats op en kwamen tegen een reclamebord tot stilstand.

De achtervolgde auto stopte uiteindelijk op de parkeerplaats van de McDonald's. De twee mannelijke inzittenden konden worden aangehouden. Twee vrouwen zijn door de politie weggebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek. De auto is in beslag genomen.