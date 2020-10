Drie kinderen in een woning aan de Admiralengracht in Amsterdam-West zijn zaterdagavond overgebracht naar een ziekenhuis vanwege koolmonoxidevergiftiging.

De bewoners schakelden de hulpdiensten in vanwege medische klachten die volgens de brandweer passen bij blootstelling aan koolmonoxide, zoals hoofdpijn en vermoeidheid. De koolmonoxidemelders van het toegesnelde ambulancepersoneel gingen in de woning af, waarna de brandweer werd ingeschakeld.

De brandweer ontdekte dat het gas in de woning afkomstig was van een defecte geiser. Drie kinderen zijn met koolmonoxidevergiftiging overgebracht naar een ziekenhuis. De woning is geventileerd.

Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat bekend als sluipmoordenaar. Het gas is geurloos en kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben bij inademing. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld tien tot vijftien personen door koolmonoxidevergiftiging.