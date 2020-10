De politie heeft vrijdag een melding ontvangen over twintig vernielde auto's in parkeergarage Q-Park in Bos en Lommer in het Amsterdamse stadsdeel West.

De politie kreeg om 9.10 uur een melding binnen over de vernieling. Het is nog onduidelijk wanneer die precies heeft plaatsgevonden.

Bij veel voertuigen is het raam kapotgemaakt, een van de eigenaren vertelt bovendien dat haar dak is opengesneden. Een politiewoordvoerder kon overigens nog niet melden of er ook iets gestolen is uit een van de auto's.

De meeste voertuigen staan inmiddels niet meer in de garage. Bij de auto's die daar nog wel geparkeerd staan, ligt een briefje onder de ruitenwisser. Daarop staat onder meer informatie over hoe de auto-eigenaren aangifte kunnen doen van het vergrijp. Het briefje is geschreven in het Frans. Volgens een van de eigenaren is daarvoor gekozen omdat er veel auto's met Franse kentekens vernield zouden zijn.

Er is nog geen verdachte opgepakt. Getuigen worden daarom gevraagd om zich te melden.