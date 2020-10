De gemeente Amsterdam gaat 73 miljoen euro in het Afval Energie Bedrijf (AEB) steken. Met dat geld wordt de helft van de aandelen die AEB heeft in warmtenetten van de stadsverwarming Westpoort Warmte opgekocht. Dat besluit hebben wethouder Victor Everhardt (Financiën) en Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) genomen.

Met het geld zal het AEB 35 miljoen euro aan geleend geld afbetalen aan verschillende banken. Dat geld werd geleend na de grote problemen die vorig jaar ontstonden.

Door jarenlang achterstallig onderhoud moesten vier van de zes afvalverbrandingsovens worden uitgeschakeld, omdat de veiligheid voor het personeel en omgeving niet kon worden gegarandeerd.

De afvalverbrander moest vorig jaar zomer gered worden van een faillissement. Er werden vele miljoenen euro's in het bedrijf gepompt om het overeind te houden. Een eerder plan van het college om het AEB onder te brengen bij de Noord-Hollandse publieke afvalverwerker HVC mislukte. Daarop besloot het stadsbestuur om alle aandelen van het AEB te verkopen.

De wethouders schrijven dat het Afval Energie Bedrijf terug "in control" is en dat het onderhoud van alle afvalverwerkingsinstallaties is verbeterd. Hierdoor is het moment aangebroken dat het bedrijf in de verkoop kan, het is alleen nog wachten op toestemming van de Europese Unie.

Er hoeft in geen financiële injectie meer bij, zo schrijven de wethouders. "De gemeente, AEB en de banken die AEB financieren zijn naar aanleiding van recente ontwikkelingen tot een aangepaste overeenkomst gekomen waar de steun geen onderdeel meer van uitmaakt. AEB heeft hiermee zicht op financieel stabiel vaarwater, een voorwaarde voor het kunnen voeren van een succesvol verkoopproces voor AEB."