In Club Luxury in de Buiten Wieringerstraat in het centrum van Amsterdam woedde donderdagmiddag korte tijd brand. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond op de tweede verdieping van het pand. Het vuur is inmiddels geblust.

De aangrenzende panden zijn korte tijd ontruimd geweest. In Club Luxury waren ten tijde van de brand geen personeelsleden aanwezig.

De brandweer kan nog niet vertellen wat de oorzaak van de brand is geweest.