Vissers hebben donderdag een steen van honderden kilo's voor het hoofdkantoor van Greenpeace in het Amsterdamse stadsdeel Noord neergelegd. Dat bevestigt een woordvoerder van Vereniging Kottervisserij Nederland aan nieuwspartner AT5.

De Britse collega's van Greenpeace hebben recent grote natuurstenen in de Noordzee gegooid. De stenen moeten ervoor zorgen dat vissers niet meer met sleepnetten in het bewuste gebied kunnen vissen. De organisatie van kottervissers VisNed heeft onlangs aangifte tegen Greenpeace gedaan bij de maritieme politie.

"Greenpeace stort onrechtmatig stenen in de Noordzee, dus hebben vissers de steen teruggeven aan de rechtmatige eigenaar", zegt een woordvoerder van VisNed.

Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland, dacht al dat er een verband zou zijn tussen de stenen in de Noordzee en de grote steen voor zijn hoofdkantoor. "We vermoeden dat deze steen van vissers afkomstig is, die niet blij zijn met de actie van onze Britse collega's op de Doggersbank."

Greenpeace heeft nog geen plan van aanpak over hoe de steen weg te halen, maar ze maken zich niet druk. "We hebben wel grotere acties gedaan, dus het weghalen van deze steen komt wel goed." Het hoofdkantoor aan het NDSM-plein ontving eerder al stenen via de post.