De ruim tweehonderd studenten die in het voormalige asielzoekerscentrum aan de Zuiderzeeweg in Amsterdam wonen, mogen daar tot 2024 blijven.

In eerste instantie moesten de studenten eind 2020 het terrein verlaten. "De ontwikkeling van de Sluisbuurt die op het terrein moet komen, laat nog even op zich wachten", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen nieuwspartner AT5. "We hebben een tekort aan studentenwoningen in de stad, dus het is fijn dat de studenten nog wat langer kunnen blijven."

Bezorgde Amsterdammers en direct omwonenden stapten vorig jaar augustus naar de hoogste bestuursrechter om het bestemmingsplan voor de Sluisbuurt van tafel te vegen.

De woontorens, waarvan de grootste 125 meter hoog wordt, vormden de kern van alle bezwaren. De Raad van State besloot dat het bestemmingsplan door kon gaan.