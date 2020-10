Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 38 maanden celstraf, waarvan 10 voorwaardelijk, geëist tegen een Amsterdamse taxichauffeur die verdacht wordt van witwassen en ondergronds bankieren.

De man werd in april aangehouden nadat agenten hadden gezien hoe een grote gele supermarkttas vanuit een Mercedes in de taxi werd geladen. Agenten waren na tips uit een lopend onderzoek op de hoogte van de transactie.

Toen de taxi werd doorzocht, bleek er inderdaad een grote hoeveelheid contant geld in te liggen. Verdeeld over drie tassen ging het om iets minder dan 1 miljoen euro. In de taxi werd ook een PGP-telefoon gevonden. Zowel het geld als de telefoon is in beslag genomen.

De bestuurder van de Mercedes moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.