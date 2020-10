De politie toont in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden van een gewapende overval op een receptionist van een hotel aan de Raadhuisstraat in de Amsterdamse binnenstad. De politie denkt dat er twee mensen betrokken waren bij de overval die vorig jaar plaatsvond.

Iets voor 4.00 uur in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 december meldde een man in een trainingsjack zich bij de receptie van het hotel. Hij vroeg de receptionist in het Engels of er eten was, waarna de receptionist zei dat er geen eten werd geserveerd.

Daarop verliet de man het hotel, maar een half uur later kwam hij terug met een vuurwapen. Hij bedreigde de receptionist, waarna het slachtoffer hem in het kantoor liet. Daar zocht de verdachte in lades en kasten naar geld. Op de beelden is te zien dat de man even later twee kluizen in een laken wikkelde en het hotel verliet.

Uit onderzoek blijkt dat mogelijk twee andere personen met de overval te maken hebben. Een camera op de Herengracht, om de hoek van het hotel, legde vast dat een witte en een donkerkleurige auto vlak voor de overval dicht bij elkaar geparkeerd werden. Uit de witte auto stapte de overvaller, in de donkere auto zaten twee andere mannen die door de politie verdacht worden van betrokkenheid bij de overval.

De bijrijder van de donkere auto werd ook door een camera vastgelegd toen hij langs het hotel op de Raadhuisstraat liep. Na de overval is op de camera aan de gracht te zien dat hij de achterdeur van de donkerkleurige auto opende voor een man die met twee zware objecten in een laken aan kwam lopen. Vervolgens werd de auto gestart, waarna het drietal wegreed.

De politie is nog op zoek naar de verdachten.