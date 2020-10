Wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds aan de Dam in Amsterdam is, naar alle waarschijnlijkheid in de nacht van dinsdag op woensdag, bekogeld met een steen. Het lijkt erop dat de actie gericht is tegen het beeld van de Amerikaanse president Donald Trump.

Ook zijn er drie rode kruizen, zoals die in het wapen van Amsterdam, op het raam gespoten.

Het wassen beeld van Trump kreeg van het museum een mondkapje nadat bekend werd dat hij besmet was met het coronavirus. De Amerikaanse president heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.