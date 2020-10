Een chauffeur van bus 21 in de Amsterdamse wijk Geuzenveld is dinsdagmiddag mishandeld. Dat is te zien op beelden die in handen zijn van GeenStijl. De politie heeft de mishandeling bevestigd.

De politie bevestigt dat er rond 14.30 uur een melding binnenkwam over een vechtpartij in bus 21 op de Ruys de Beerenbrouckstraat in Geuzenveld. "Agenten zijn ter plaatse geweest en hebben eerste hulp verleend aan het slachtoffer", aldus de politie.

De video wordt gedeeld via Snapchat en op de beelden is te zien dat een man de GVB-medewerker in een nekklem zet en daarna op hem gaat staan.

Een woordvoerder van het GVB meldt aan nieuwspartner AT5 dat de mishandeling van de chauffeur bij het vervoersbedrijf bekend is en dat het slachtoffer nog in het ziekenhuis ligt. Het is niet bekend hoe het nu met de medewerker gaat.

De politie onderzoekt de zaak momenteel.