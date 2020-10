Het Amsterdamse stadsdeel West start een proef waarbij in een deel van West alleen moderne aggregaten mogen worden gebruikt.

De proef is een onderdeel van de Amsterdamse aanpak om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het een maatregel tegen het terugdringen van bouwoverlast in West.

De pilot wordt vanaf 1 november gestart in postcodegebied 1054, waar de Helmersbuurt, Vondelbuurt en Overtoomse Sluis onder vallen.

Aannemers of bewoners die in dit gebied een aggregaat willen plaatsen bij verbouwingen, hebben daarvoor een objectvergunning nodig. De vergunning wordt alleen verstrekt als een aggregaat voldoet aan de nieuwe regels.

Volgens de gemeente stoten deze moderne aggregaten 100 procent minder fijnstof uit, ongeveer 40 procent minder stikstof en maken ze minder lawaai. Verouderde aggregaten mogen daar na 1 november niet meer worden neergezet, maar kunnen wel gebruikt worden in andere delen van de stad.

De pilot van stadsdeel West duurt een half jaar. Zodra het resultaat positief is, wordt bekeken of de maatregel ook in de rest van de stad kan worden ingevoerd.