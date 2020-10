De reisplanner van het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB geeft vanaf dinsdag ook aan hoe druk het in een tram, metro of bus is.

Per voertuig staan een, twee of drie poppetjes. Hoe meer poppetjes, hoe drukker het is. Het GVB laat via Twitter weten de reisplanner vanwege het coronavirus te hebben aangepast.

Het systeem is gebaseerd op ov-chipkaartgegevens. "Het geeft een voorspelling van hoe druk het kan zijn. De voorspelling proberen we steeds beter te maken", meldt het GVB.

Met name door het thuiswerken is het over het algemeen een stuk rustiger in het openbaar vervoer in de stad.