In een voormalig café aan de Landsmeerderdijk in Amsterdam Noord is zondagmiddag brand ontstaan. Mogelijk is daarbij asbest vrijgekomen en daarom worden omwonenden gevraagd om de deuren en ramen te sluiten.

Het lijkt te gaan om café Kadoelen, dat al jarenlang leegstaat. De eigenaar heeft al meerdere keren beloofd om het gebouw op te gaan knappen, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Het pand waar nu brand is ontstaan, staat in elk geval leeg en de ramen zijn dichtgetimmerd. Er zijn dan ook geen slachtoffers gevallen. Wel komt er behoorlijk veel rook vrij. Vandaar dat de brandweer waarschuwt om weg te blijven bij het incident. Op dit moment is de brandweer het vuur aan het blussen.