Een 22-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt, nadat een automobilist hem rond 3.40 uur had aangereden op de Berthold Brechtstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost.

Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. De bestuurder is na het incident weggerend en heeft de auto achtergelaten. De politie is nog op zoek naar de automobilist.

De Forensische Opsporing heeft in de nacht van zaterdag op zondag onderzoek gedaan in de straat. De auto is daarna in beslag genomen.