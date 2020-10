De herdenking van de Bijlmerramp is dit jaar zeer bescheiden van omvang in verband met het coronavirus. Zondag om 18.35 uur is het precies 28 jaar geleden dat een vrachtvliegtuig van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Bijlmer in Amsterdam. De ramp kostte 43 mensen het leven.

Het bestuur van de stichting Beheer het Groeiend Monument vraagt nabestaanden, bewoners en andere betrokkenen en belangstellenden om de slachtoffers dit jaar op een eigen wijze te herdenken.

Wie stil wil staan bij de ramp wordt opgeroepen niet om 18.35 uur naar de herdenkingsplek te komen, maar gedurende de dag het monument te bezoeken en bloemen te leggen. Zo kan drukte vermeden worden.

Om 18.35 uur zal het bestuur van de stichting met enkele personen bij de 'Boom die alles zag' één minuut stilte houden om de slachtoffers te herdenken. Daarna zal het kransen en bloemen leggen.