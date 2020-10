De politie is op zoek naar twee gewapende mannen die zaterdagochtend een Kruidvat-filiaal aan het Dorpsplein in Duivendrecht hebben overvallen. De daders zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan.

De overval vond iets voor 11.00 uur plaats. Het personeel van de winkel werd door de daders bedreigd met een steekwapen.

De politie heeft omwonenden geïnformeerd via een Burgernet-melding. Volgens het signalement gaat het om twee lichtgetinte mannen in zwarte kleding. Zij droegen tijdens de overval een capuchon en hadden beiden een mondkapje op.

Het is niet de eerste keer dat de Kruidvat op het Dorpsplein te maken heeft met een overval. In oktober vorig jaar en in maart werd de zaak ook beroofd.