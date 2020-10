De coronabesmettingen in Amsterdam blijven toenemen. Deze week werden er nieuwe maatregelen aangekondigd, en volgens burgemeester Femke Halsema zijn de komende drie weken beslissend om een nieuwe lockdown te voorkomen. Dat zegt ze in het programma Het Gesprek met de Burgemeester van nieuwspartner AT5.

Halsema ziet dat er te makkelijk wordt omgegaan met de regels. "Ik snap het natuurlijk ook wel want het duurt al zo lang en je verliest de moed dat het snel beter wordt. En op het moment dat je denkt: het zal wel niet snel overgaan, wordt het ook verleidelijk om het een beetje te laten waaien, maar het is wel erg."

De burgemeester erkent dat er na het afkondigen van de nieuwe maatregelen chaos is ontstaan. Volgens de burgemeester komt dit doordat niet duidelijk was of de verantwoordelijkheid bij het kabinet of de veiligheidsregio's ligt.

De aanvankelijk zo gewenste lokale aanpak heeft wat Halsema betreft dan ook wel zijn langste tijd gehad. "Het is een gepasseerd station, omdat de besmettingen zich heel snel spreiden over het land waardoor regionale afwijkingen nauwelijks aan de orde zijn en daarvoor is het land misschien ook te klein."