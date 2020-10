Studenten willen na maanden thuis studeren weer de collegebanken in. Daarom demonstreren ze vrijdag op het Museumplein in Amsterdam voor meer fysiek onderwijs. "Huur evenementenlocaties of theaters af voor het geven van colleges."

De actiegroep #ikwilnaarschool, de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) en de Amsterdamse studentenbonden ASVA en SRVU organiseerden de demonstratie. De organisatie verwachtte tussen de 200 en 300 demonstranten, maar er waren een stuk minder protesterende studenten op het Museumplein vrijdagmiddag.

De grootste problemen volgens de studentenvakbonden is dat het digitale onderwijs slechter is dan het fysieke onderwijs. Bovendien is het thuis studeren slecht voor de mentale gezondheid van studenten. "Studenten zitten nu wekenlang in een kleine studentenkamer, dat is echt slecht voor de mentale gezondheid", aldus Maarten van Dorp, voorzitter van de ASVA Studentenunie.

Het online lesgeven vergroot ook de kansenongelijkheid in het onderwijs, zeggen de studentenvakbonden. "Sommigen studenten hebben minder goed internet of mindere computers, daardoor is het onderwijs niet voor iedereen even toegankelijk", legt Van Dorp uit.

De organisatie wil dat er naar andere mogelijkheden gekeken wordt, zodat studenten meer fysiek onderwijs kunnen krijgen. "Denk aan college geven in grote zalen zoals congreslocaties, concertzalen of theaters, dan kunnen meer studenten op 1,5 meter naar een college", zegt Van Dorp.

De studenten roepen vandaag het ministerie op om geld hiervoor beschikbaar te stellen. Met dat geld kunnen universiteiten, hogescholen en mbo's die grote zalen afhuren.