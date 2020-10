De plannen van gemeente De Ronde Venen om vier of vijf windmolens te plaatsen op de grens van de gemeente en Amsterdam zijn donderdagavond afgeschoten.

De 200 tot 250 meter hoge turbines komen door dit besluit niet in het zicht van bewoners van Amsterdam-Zuidoost te staan.

Een woordvoerder van De Ronde Venen laat aan nieuwspartner AT5 weten dat het feit dat Unesco het gebied in 1996 als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld heeft bestempeld, mee heeft gespeeld in het besluit. Ook de onrust en weerstand van bewoners van Zuidoost, maar ook van Abcoude was een reden om het gebied uit te sluiten.

De zoektocht naar geschikte plekken voor windturbines binnen de gemeentegrens van De Ronde Venen is nog niet voorbij, laat de woordvoerder weten. "Ons doel is nog steeds om in 2040 klimaatneutraal te zijn."

Hoewel het proces niet vlekkeloos verliep, zijn de bewoners blij dat ze de mogelijkheid kregen hun onvrede over de komst van de molens te uiten.

Ook de gemeente Amsterdam zoekt vanwege de energietransitie naar plekken om windmolens te plaatsen.