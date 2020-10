Het lijkt erop dat een combinatie van factoren ertoe leidde dat de kade van de Amsterdamse Grimburgwal een maand geleden instortte. Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens haar is de kade uit 1870 "vrij licht ontworpen". Ook is de kade door werkzaamheden op het terrein erachter mogelijk te zwaar belast en moeten schepen een smalle bocht in het water maken, wat heeft geleid tot schade aan het metselwerk en het opwoelen van de bodem.

De kade is van de UvA. De universiteit laat nog onderzoek doen naar het instorten. "Ondertussen kijken we als gemeente met deskundigen en kennisinstellingen welke lessen we kunnen leren voor de rest van het areaal", schrijft Dijksma.

De kade is naar verwachting nog langere tijd afgesloten. In de dagen na de instorting hebben duikers de nabije kades onder water geïnspecteerd en de bodem van de gracht opgeschoond. Ook is het instabiele deel van de kade verwijderd.

Inmiddels meer informatie over eigenaars van kades

Een paar weken geleden bleek dat de gemeente niet wist hoeveel kades en kademuren in de stad in handen zijn van particulieren of andere niet-gemeentelijke organisaties, zoals dus ook bij de Grimburgwal zo is. Inmiddels is er meer informatie. Volgens Dijksma is van de ongeveer 900 kilometer kades en oevers in de stad 300 kilometer in handen van derden.

"Hoewel het beeld nog niet volledig is, kunnen we grofweg een aantal grotere partijen onderscheiden, zoals het Havenbedrijf Amsterdam, waterschappen en provincie", schrijft Dijksma. "Ook partijen als de Marine en woningbouwcorporaties hebben kades in bezit."

De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de kosten daarvan. Wel gaat de gemeente in gesprek met die eigenaren "om te kijken welke acties nodig zijn om samen te zorgen voor een veilig en functioneel gebruik van die kades".