Een vrachtwagenchauffeur is donderdagochtend midden op het spoor van tram 26 bij de Zuiderzeeweg in Amsterdam-Oost zijn oplegger verloren. Het tramverkeer van en naar IJburg was daarom tot ver in de ochtend gestremd.

De oplegger raakte los van de vrachtwagen en zorgde voor beschadigingen aan het wegdek. Ook het spoor leek beschadigd te zijn, maar dat bleek uiteindelijk mee te vallen.

Het GVB heeft gedurende de ochtend pendelbussen ingezet om reizigers van en naar IJburg te vervoeren.

Met een takelwagen is de oplegger weer bevestigd aan de vrachtwagen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.