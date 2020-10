Burgemeester Femke Halsema heeft zich woensdagmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering nogmaals uitgesproken voor een landelijke mondkapjesverplichting in publieke binnenruimtes. Een dringend advies zou ze teleurstellend vinden. Aan het eind van de middag kwam er echter inderdaad enkel een advies van premier Mark Rutte.

Een meerderheid van de gemeenteraad gaf dinsdag al aan een verplichting voor mondkapjes te willen. Dat werd woensdagmiddag door de meeste fractievoorzitters herhaald, ze waren vooral kritisch op het kabinet.

"Het kabinet zorgt ervoor dat winkeliers zelf voor hele lastige keuzes komen te staan en dat moeten we ze eigenlijk niet aandoen", zei PvdA-raadslid Dennis Boutkan.

"Ik zou het teleurstellend vinden als alleen de landelijke richtlijn een dringend advies wordt", zei Halsema rond 15.30 uur. "Want dan blijft het probleem liggen bij onze winkeliers, ondernemers, omdat wij het niet als plicht kunnen opleggen."

Halsema heeft eerder van juristen gehoord dat een mondkapjesverplichting bij de rechter geen stand zou houden als het alleen in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zou gelden. Ze zegde woensdagmiddag wel toe dat ze dit opnieuw zou controleren.

Raadsleden willen meepraten over coronamaatregelen

De Amsterdamse burgemeester benadrukte dat het aantal besmettingen erg hoog ligt. "Het aantal positieve testen ligt op 250 per 100.000 inwoners. Om op 'niveau ernstig' op de escalatieladder te komen is het 150 per 100.000. Dus we zitten er met honderd boven, dat is dus echt ernstig."

Meerdere raadsleden zeiden dat ze graag willen meepraten over coronamaatregelen. Tijdens publieke vergaderingen is dat volgens Halsema geen optie, mede omdat niet alle besproken maatregelen ook daadwerkelijk ingevoerd worden. "Dat kan leiden tot paniek onder de bevolking." Wel liet Halsema weten dat ze vertrouwelijk met raadsleden over een aantal ideeën kan praten.