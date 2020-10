Burgemeester Femke Halsema adviseerde Amsterdammers dinsdag dringend om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, maar over wat voor locaties dat precies ging, bestond nog onduidelijkheid. Daarom geeft de gemeente woensdag verduidelijking over wat er precies bedoeld wordt met 'publieke binnenruimtes'.

"Het dringende advies geldt in binnenruimtes die voor publiek toegankelijk zijn", zegt de gemeente. "Denk aan supermarkten, winkels, cafés, restaurants, instellingen zoals musea, bibliotheken, religieuze gebouwen en sportscholen."

"Op de zitplek kan het mondkapje eventueel af, bijvoorbeeld om te eten of drinken. Ook tijdens het sporten in de sportschool mag het mondkapje af. Denk wel aan de 1,5 meter afstand."

Ook in overheidsgebouwen geldt het advies, net als voor contactberoepen, zoals de kapper, de schoonheidsspecialist en de masseur.

De gemeente benadrukt woensdag dat de oproep geldt voor binnenruimtes, dus niet voor het terras. "Wel vragen we u een mondkapje te dragen als u naar binnen gaat, bijvoorbeeld om af te rekenen of een bezoek te brengen aan het toilet."

Ook thuis en in afgesloten kantoorgebouwen hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Dit zijn geen openbaar toegankelijke ruimtes. Wel blijft thuiswerken het advies.

Het dragen van een mondkapje op de bovengenoemde plekken blijft "een dringend advies". Verplichten doet Halsema het niet vanwege juridische risico's. Instellingen kunnen dus zelf bepalen of ze daadwerkelijk het advies opvolgen.