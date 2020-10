Een groep van ongeveer acht mannen heeft dinsdagavond drie toeristen beroofd op de Nieuwendijk in het centrum van Amsterdam. Een zeventienjarige jongen is aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere verdachten.

Het drietal werd rond 22.15 uur aangesproken door de groep mannen. De slachtoffers werden uit elkaar gedreven en vervolgens onder bedreiging van een wapen beroofd van hun waardevolle spullen.

De politie werd gealarmeerd en kon rond 23.30 uur één verdachte aanhouden.

Getuigen van de beroving worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.