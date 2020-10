Het Spinoza Lyceum in het Amsterdamse stadsdeel Zuid schakelt volgende week tijdelijk over naar digitaal lesgeven om verdere verspreiding van het coronavirus onder leerlingen en personeel tegen te gaan. Op het lyceum werden eerder deze maand dertig leerlingen en vijf docenten positief getest op het virus.

Deze week zal nog wel op locatie lesgegeven worden. Volgende week wordt er overgeschakeld naar digitale lessen, die leerlingen vanaf huis zullen volgen.

Leraren en andere personeelsleden zijn dan wel aanwezig op school. Voor leerlingen die thuis geen digitaal onderwijs kunnen volgen wordt een uitzondering gemaakt.

Omdat de week daarop de herfstvakantie begint, zullen er in ieder geval twee weken geen leerlingen aanwezig zijn in het gebouw. Op deze manier hoopt het bestuur van de school na de herfstvakantie het onderwijs op locatie te kunnen hervatten.

Of het onderwijs op de school na de herfstvakantie daadwerkelijk in fysieke vorm zal doorgaan, is nog onduidelijk.