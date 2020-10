Mensen die een afspraak hebben voor een coronatest in de RAI in Amsterdam krijgen vanaf donderdag de vraag of ze willen meedoen aan het onderzoek naar de ontwikkeling van een sneltest. Die test van onderzoeksorganisatie TNO moet binnen een uur een uitslag geven. Dat is veel sneller dan de PCR-tests van de GGD.

Bij mensen die mee willen doen aan de proef wordt twee keer materiaal afgenomen uit de mond en neus. Eén keer door een medewerker van de GGD, waarop de gebruikelijke coronatest wordt uitgevoerd en de tweede keer voor het onderzoek van TNO.

Niet alle mensen met een testafspraak kunnen deelnemen aan de proef. Mogelijk gaat het alleen om mensen die te voet of met de fiets komen.

Met het onderzoek wil TNO bepalen of de sneltest net zo betrouwbaar is als de nu gebruikte PCR-test. Volgens een woordvoerder stond de teller afgelopen week op ongeveer tweehonderd proeftesten en bleek de uitslag 100 procent overeen te komen met de test van de GGD.

Tot nu toe werd het afgenomen materiaal nog onderzocht bij het TNO-laboratorium in Zeist. Maar bij de RAI wordt een pop-uplaboratorium ingericht, waar het materiaal meteen bekeken kan worden. De proef van TNO duurt ongeveer twee weken. Daarna wordt bekeken of de nieuwe methode verder uitgerold kan worden.