Een busje op de Kwartelstraat in Amsterdam-Noord is aan het begin van de avond in vlammen op gegaan. De rook was in de wijde omgeving te zien.

Het busje stond in de straat geparkeerd. Volgens omstanders zat er materiaal in voor filmopnames, waaronder lampen en kabels. De meeste apparatuur zou op tijd zijn gered.

De brandweer heeft het vuur geblust. Niemand raakte gewond.