Museum Het Schip in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam verkeert in financiële problemen. Ondanks een goede beoordeling door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) krijgt het museum, dat is gewijd aan architectuur en specifiek de Amsterdamse School, veel minder subsidie en daarmee is het voortbestaan van het museum in gevaar.

In Museum Het Schip, dat drie locaties heeft, worden tentoonstellingen gehouden over de Amsterdamse Stijl, een belangrijke bouw- en kunststijl. Ook zijn er exposities over andere architectuurstijlen en bijvoorbeeld volkshuisvesting.

"We kregen een heel mooi advies, maar door geldgebrek bij het AFK gaat er ruim 147.000 euro van onze subsidie af en dat is een derde van onze exploitatiebegroting", zegt museumdirecteur Alice Roegholt.

Met die exploitatiebegroting betaalt het museum vaste lasten, zoals personeelskosten en de huur aan eigenaar Eigen Haard. Het gaat om kosten waarin het museum eigenlijk niet kan snijden.

Het Schip verkeert in een zelfde soort situatie als museum Ons' Lieve Heer op Solder. Dat museum kreeg helemaal geen subsidie meer, maar werd uiteindelijk gered door de gemeente. Volgens cultuurwethouder Touria Meliani is de voormalige schuilkerk een "unieke instelling binnen de culturele infrastructuur van Amsterdam".

Het Schip heeft hoop op gemeenteraadsvergadering

Roegholt vindt dat Het Schip minstens zo uniek is en daarom ook een alternatieve subsidie verdient. "Het gaat om een arbeiderspaleis dat van de grond is gekomen door de bevlogenheid van wethouder Floor Wibaut. Het is onderdeel van de prachtige arbeiderswijken die begin twintigste eeuw in Amsterdam gebouwd werden, dat is echt ongekend in de hele wereld."

Dat het museum de deuren zou moeten sluiten is voor de museumdirecteur "echt onbespreekbaar". Er werd al ingesproken bij de gemeenteraad en onlangs startte het museum een online petitie om aandacht te vragen voor de financiële nood.

Het Schip heeft de hoop gevestigd op de gemeenteraadsvergadering van deze week, waarin wordt besloten over de cultuurbegroting. "We hopen dat we voor die tijd goed nieuws krijgen."